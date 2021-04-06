ايران تسعى لاحراز مقاعد عالمية في مجال رياضة كمال الاجسام

جاء ذلك خلال اللقاء بين صالحي اميري ورئيس الاتحاد العالمي لرياضة كمال الاجسام "رافائيل سانتونخا" اليوم الثلاثاء بطهران؛ حيث نوه الجانب الايراني الى ضرورة توسيع التعاون الثنائي وابرام اتفاقات رياضية بين الجانبين.

وقال صالحي اميري للمسؤول الرياضي الدولي : ان الاتحاد الايراني لرياضة كمال الاجسام، بحاجة الى تجاربكم الدريبية الكبيرة؛ مبينا ان كمال الاجسام في ايران والفروع الرياضية المنضوية تحتها، تتمتع بخلفية تاريخية وهناك 31 محافظة تواصل هذه الرياضة وفق مختلف المعايير الدولية والمحلية.

واضاف : انه في ضوء خطة وزارة الصحة الايرانية واللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا، المتمثلة في تطعيم نصف المواطنين باللقاح المضاد لهذا الفيروس خلال العام الحالي (الايراني –ينتهي في 20 اذار / مارس 2022)، نحن ندعوا الاتحاد العالمي لكمال الاجسام ان يسمح باقامة المناسبات الدولية لهذه الرياضة في ايران ونعلن استعدادنا لاستضافة البطولات الدولية وفقا للمعايير القياسية العالمية.

الى ذلك، اكد رئيس الاتحاد العالمي لكمال الاجسام، ان هذه الرياضة بحاجة الى دعم اللجنة الايرانية الاولمبية من اجل الحضور في الالعاب الاولمبية الدولية؛ مبينا ان الاتحاد العالمي لكمال الجسام استطاع ان يحصل على اعتراف المنتدى الرياضي الاسيوي بهذه الرياضة وادراجها على قائمة الالعاب الساحلية ايضا.

و وصل رئيس الاتحاد العالمي لرياضة كمال الاجسام "رافائيل سانتونخا" الى طهران صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من كبار المسؤولين المعنيين، بمن فيهم رئيسة الاتحاد التشيكي لرياضة كمال الاجسام السيدة "لودميلا".

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