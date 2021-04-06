٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84286246
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تخت روانجي : ينبغي لامريكا بأن لا تضيّع الفرصة

تخت روانجي : ينبغي لامريكا بأن لا تضيّع الفرصة

نيويورك / 6 نيسان / ابريل / ارنا – اعتبر مندوب ايران الدائم لدة منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، ان رفع كامل الحظر ومن ثم وقف الاجراءات التعويضية، بانه قائم على "مبدا الربح – ربح" للجميع؛ داعيا امريكا الى عدم تفويت هذه الفرصة على نفسها.

وكتب تخت روانجي في حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء : ايران ومجموعة 4+1 تستئنفان المحادثات اليوم.

واضاف : امريكا لم تنفذ بعد، وعود بايدن الانتخابية بشأن العودة الى الاتفاق النووي.

وتابع السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : ينبغي عدم تضييع هذه الفرصة؛ فلو اقدمت امريكا على الغاء الحظر تماما، عند ذلك ستوقف ايران كافة اجراءاتها التعويضية.

وختم الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى تغريدته بالقول : في هذه الصورة ستكون "لعبة الربح - ربح" للجميع.

يذكر ان العاصمة النمساوية فيينا، تستضيف اليوم الثلاثاء المباحثات بين ايران ومجموعة 4+1، حول سبل عودة الولايات المتحدة الامريكية الى الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، تشترط الجمهورية الاسلامية الايرانية، الغاء كامل الحظر عنها وامكانية التحقق من صحة ذلك.

انتهى ** ح ع

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