تخت روانجي : ينبغي لامريكا بأن لا تضيّع الفرصة

وكتب تخت روانجي في حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء : ايران ومجموعة 4+1 تستئنفان المحادثات اليوم.

واضاف : امريكا لم تنفذ بعد، وعود بايدن الانتخابية بشأن العودة الى الاتفاق النووي.

وتابع السفير الايراني لدى المنظمة الاممية : ينبغي عدم تضييع هذه الفرصة؛ فلو اقدمت امريكا على الغاء الحظر تماما، عند ذلك ستوقف ايران كافة اجراءاتها التعويضية.

وختم الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى تغريدته بالقول : في هذه الصورة ستكون "لعبة الربح - ربح" للجميع.

يذكر ان العاصمة النمساوية فيينا، تستضيف اليوم الثلاثاء المباحثات بين ايران ومجموعة 4+1، حول سبل عودة الولايات المتحدة الامريكية الى الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، تشترط الجمهورية الاسلامية الايرانية، الغاء كامل الحظر عنها وامكانية التحقق من صحة ذلك.

انتهى ** ح ع