اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يبدا اعماله بفيينا حضوريا

وافادت الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية الايرانية، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" يقود وفد طهران الى هذا الاجتماع، وعن الجانب الاوروبي يشارك مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد "انريكي مورا"، الى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا، في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي بدا اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى عراقجي مباحثات مع مورا، بصفته رئيسا لاجتماع اللجنة المشتركة، واستعرض معه اخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بتنظيم هذا الاجتماع.

وكان رئيس الوفد الايراني المشارك، قد التقى يوم امس بالعاصمة النمساوية، رئيس الوفد الصيني كما اجرى مباحثات اليوم الثلاثاء مع ممثل روسيا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

يذكر، ان الوفد المرافق للسيد عراقجي في هذا الاجتماع، يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الايرانية بما في ذلك البنك المركزي و وزراة النفط ومنظمة الطاقة النووية.

انتهى ** ح ع