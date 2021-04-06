ختام الجولة الاولى من مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا

ونقلت الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية عن رئيس الوفد الايراني الى اجتماع فيينا "سيد عباس عراقجي"، قوله : ان رفع الحظر الامريكي عن ايران، خطوة اولى واكثرها ضرورة لانعاش الاتفاق النووي؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية التام لوقف اجراءاتها التعويضية فور الغاء الحظر، وبالشكل الذي يمكن التحقق من صحة ذلك.

و ورد في هذا التقرير ايضا، انه تم الاتفاق خلال اجتماع فيينا اليوم، على عقد اجتماعين متزامنين لخبراء الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بهدف مواصلة المفاوضات حول الشؤون الفنية ذات الصلة بالغاء الحظر النووي والقضايا النووية، ثم تسليم التقارير بشان نتائج هذه المباحثات الى اللجنة المشتركة.

انتهى ** ح ع