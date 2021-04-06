٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84286412
٠ Persons

سمات

روسيا : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حقق نتائج ايجابية

روسيا : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حقق نتائج ايجابية

لندن / 6 نيسان / ابريل / ارنا –اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في النمسا "ميخائيل اوليانوف"، ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي بدا اعماله، عصر اليوم الثلاثاء في فيينا، حقق نتائج ايجابية.

وكتب اوليانوف عبر تغريدة له اليوم الثلاثاء : لقد كُلف فريقان على مستوى الخبراء خلال هذا الاجتماع، لمتابعة موضوع رفع الحظر والقضايا النووية؛ على ان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل طهران و واشنطن بشان تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي.

واضاف السفير الروسي في فيينا : ان المشاورات بين الفرق التخصصية بدات بالفعل.

كما لفت اوليانوف، بان عملية انعاش الاتفاق النووي لا تؤتي ثمارها على وجه العجالة، بل ستستغرق مزيدا من الوقت؛ دون ان يحدد ذلك.

وتابع : ان اهم ما حققه اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا اليوم، هو البدء في خطوات عملانية لتحقيق هذا الهدف.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 5 =