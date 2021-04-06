ظريف يغرد حول لقاءاته في قيرغيزستان

وفي تغريدة له اليوم (الثلاثاء)، عبر حسابه الخاص على تويتر، كتب ظريف: "تأكيدا على المصالح المشتركة، ركزت المحادثات على توظيف أواصر العلاقات العريقة بين البلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل الوصول إلى طرق العبور الدولية". وأضاف: "المحطة التالية: كازاخستان".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة الأوزبكية طشقند صباح الاثنين، في بداية جولته الإقليمية في أربع من دول آسيا الوسطى وهي أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان، واجرى محادثات مع نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف كما التقى رئيس الجمهورية شوكت ميرضيايف للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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