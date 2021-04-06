مسؤول أوروبي: الهدف من اجتماع فيينا هو العودة الكاملة والفعالة للإتفاق النووي

وفي تغريدة له قبيل اجتماع اللجنة اليوم (الثلاثاء)، أكد مورا على ضرورة استغلال المناخ الدبلوماسي الذي يخلقه اجتماع اليوم لإعادة الاتفاق النووي إلى السكة الصحيحة.

وانتهت الجولة الاولى من مباحثات الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، قبل ساعات قليلة في عاصمة النسما، وتمخضت عن الاتفاق حول مواصلة هذه المفاوضات على مستوى الخبراء.

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى عراقجي مباحثات مع مورا، بصفته رئيسا لاجتماع اللجنة المشتركة، واستعرض معه اخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بتنظيم هذا الاجتماع.

وكان رئيس الوفد الايراني المشارك، قد التقى امس بالعاصمة النمساوية، رئيس الوفد الصيني كما اجرى مباحثات اليوم الثلاثاء مع ممثل روسيا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

يذكر، ان الوفد المرافق للسيد عراقجي في هذا الاجتماع، يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الايرانية بما في ذلك البنك المركزي و وزراة النفط ومنظمة الطاقة النووية.

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