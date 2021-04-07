٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84286926
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ظريف يجري محادثات مع نظيره الكازاخستاني

ظريف يجري محادثات مع نظيره الكازاخستاني

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ ارنا - أجرى وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلو بردي في أستانا.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى طشقند العاصمة الاوزباكستانية المحطة الاولى في جولته على دول اسيا الوسطى، صباح الاثنين الماضي واجرى محادثات مع نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف كما التقى رئيس الجمهورية شوكت ميرضيايف للبحث في العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزار ظريف يوم امس قيرغيزيا المحطة الثانية في جولته الاسيوية، واجرى محادثات مع نظيره القرغيزي ورئيس الجمهورية "صادير جاباروف"، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية .

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