٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84287230
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خطيب زاده:

تم اطلاع المنظمة الدولية للملاحة البحرية على مهمة السفينة التجارية الإيرانية

تم اطلاع المنظمة الدولية للملاحة البحرية على مهمة السفينة التجارية الإيرانية

طهران/ 7 نيسان/ ابريل/ارنا – تعليقا على تعرض سفينة تجارية ايرانية الى هجوم في البحر الاحمر، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان الحادث ولحسن الحظ لم يسفر عن خسائر في الارواح، مضيفا ان إيران كانت قد اطلعت رسميا المنظمة الدولية للملاحة البحرية على مواصفات ومهمة السفينة الايرانية، وستتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق المنظمات الدولية ذات العلاقة.

ردا على سؤال للصحفيين حول الهجوم على السفينة التجارية الايرانية في البحر الأحمر، قال خطيب زاده، ان السفينة "ساويز" تعرضت صباح امس الثلاثاء الى انفجار قرب سواحل جيبوتي مما أدى الى اصابتها باضرار طفيفة.

واوضح خطيب زادة ان مهمة السفينة هي اقرار الأمن الملاحي على الخطوط البحرية ومواجهة القراصنة في البحر الاحمر وخليج عدن، بحيث ان هذه السفينة تعد عمليا محطة لوجستية ( الدعم الفني والاسناد) لإيران في البحر الاحمر، ولذا فأن مواصفات السفينة ووضيفتها قد اعلمت مسبقا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية.

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