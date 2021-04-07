تم اطلاع المنظمة الدولية للملاحة البحرية على مهمة السفينة التجارية الإيرانية

ردا على سؤال للصحفيين حول الهجوم على السفينة التجارية الايرانية في البحر الأحمر، قال خطيب زاده، ان السفينة "ساويز" تعرضت صباح امس الثلاثاء الى انفجار قرب سواحل جيبوتي مما أدى الى اصابتها باضرار طفيفة.

واوضح خطيب زادة ان مهمة السفينة هي اقرار الأمن الملاحي على الخطوط البحرية ومواجهة القراصنة في البحر الاحمر وخليج عدن، بحيث ان هذه السفينة تعد عمليا محطة لوجستية ( الدعم الفني والاسناد) لإيران في البحر الاحمر، ولذا فأن مواصفات السفينة ووضيفتها قد اعلمت مسبقا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية.

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