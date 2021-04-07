مسؤول : ايران تنضم الى الدول المنتجة للقطع البحرية الحصادة

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء خلال مراسم ازاحة الستار عن القطعة البحرية الحصادة لنبات "ياسنت الماء" (ورد النيل سميك الساق) المنتجة محليا، قال الادميرال رستكاري : لقد نجحنا اليوم وبفضل التنكولوجيا والطاقات الوطنية ان ننتج اول جهاز حصّاد للاعشاب المائية تحت اشراف وحدة "الشهيد تمجيدي" للصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واوضح القائد البحري الايراني : ان عملية انتاج القطعة البحرية الحصادة لعشب ورد النيل سميك الساق، استغرقت 6 اشهر ونحو 12 الفا و500 ساعة من العمل الدؤوب داخل البلاد.

واكد، ان النسخة المحلية لهذا المنتج، تسهم في توفير 60 بالمئة من النقد الاجنبي مقارنة بنسخته الخارجية.

وفيما نوّه الى تظافر الجهود بين 5 شركات معرفية ايرانية مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، بهدف توطين انتاج القطعة البحرية الحصادة لنبات "ياسنت الماء"، اعلن الادميرال رستكاري ان جميع قطع الغيار والاجزاء الرئيسية، بما في ذلك منظومات الدفع وجهاز ناقل الحركة و أنظمة التحكم لهذا المنتج، هي محلية الصنع بامتياز.

انتهى ** ح ع