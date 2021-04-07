البحرية الباكستانية : العلاقات بين طهران واسلام اباد ايلة الى النمو

وفي بيانها الصادر اليوم الاربعاء، شرحت البحرية الباكستانية اهداف ومنجزات زيارة سفينتيها الحربييتين الاخيرة الى ايران، وتحديدا ميناء بندر عباس (جنوبي البلاد).

واكد البيان، ان قائد الاسطول البحري الباكستاني والقادة المرافقين له، اجروا مباحثات هامة ومثمرة مع كبار القادة العسكريين والسياسيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكدت البحرية الباكستانية في بيانها ايضا، على الاهمية التي توليها اسلام اباد الى تسريخ الاستقرار المستديم في المنطقة، وتصميمها على القيام بدورها لتعزيز الامن البحري.

ونوه البيان ايضا، بان الهدف الرئيس من زيارة الاسطول البحري الباكستاني الذي ضم سفينة "عظمت" الى ايران، يكمن في توسيع العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ولاسيما تطوير التعاون بين بحريتي البلدين.

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