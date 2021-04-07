السفير الايراني في باريس يسلم اوراق اعتماده الى امير جزيرة موناكو

وكتب قاسمي في تغريدة له اليوم الاربعاء : بعد التاجيل الناجم عن جائحة كورونا، فقد سلّمت خلال مراسم خاصة اليوم، اوراق اعتمادي بصفتي "سفيرا غير مقيم" للجمهورية الاسلامية الايرانية في امارة موناكو، الى امير هذا البلد البرت الثاني.

واضاف السفير الايراني في باريس : لقد سنحت فرصة مناسبة بنهاية مراسم تقديم اوراق الاعتماد، لاجراء مباحثات وثيقة مع الامير البرت الثاني؛ تضمنت جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة في العالم المتماسك ببعضه البعض، الى جانب القضايا والمعضلات الدولية الراهنة بما في ذلك التطورات على صعيدي منطقة الشرق الاوسط والعالم.

وتابع قاسمي : كما حضرت على امتداد هذه المباحثات، مأدبة غداء رسمية بحضور وزير الخارجية وجمع من كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين بوزارة العلاقات الخارجية لامارة موناكو.

ونوه قاسمي ايضا، بانه اجرى لقاء مثمرا مع عدد من الرعايا الايرانيين لدى هذا البلد.

انتهى ** ح ع