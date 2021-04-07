تصنيف الفيفا... ايران في المركز الثاني آسيويا والـ 31 عالميا

وكان المنتخب الوطني الايراني في المركز الـ 29 في التصنيف السابق الا انه تراجع ليحل في المركز الـ 31 بعد اليابان التي حافظت على مركز الصدارة الاسيوية رغم تراجعها مركزا واحدا عالميا.

وحافظ منتخب بلجيكا على مركز الصدارة في التصنيف العالمي وجاء بعده منتخبا فرنسا والبرازيل كم في التصنيف السابق.

وكان المنتخب الوطني الايراني قد فاز اخيرا في مباراة ودية على نظيره السوري 3-0 بطهران في اطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وتخوض ايران مبارياتها ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا البحرين والعراق وهونغ كونغ وكمبوديا في اطار التصفيات الاسيوية المزودجة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر وبطولة كاس امم اسيا في الصين 2023 .

ويحتل العراق صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة (5 مباريات) تليه البحرين برصيد 9 نقاط (5 مباريات) ومن ثم ايران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

انتهى ** 2342