٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84288022
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تعليق الامم المتحدة على الهجوم الذي تعرضت له السفينة الايرانية "سافيز"

تعليق الامم المتحدة على الهجوم الذي تعرضت له السفينة الايرانية "سافيز"

نيويورك / 8 نيسان / ابريل /ارنا- علق المتحدث باسم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ستيفان دوجاريك على الهجوم الذي تعرضت له السفينة الايرانية "سافيز"، مؤكدا ضرورة حرية الملاحة البحرية في جميع انحاء العالم خاصة في منطقة البحر الاحمر والخليج الفارسي كالتزام دولي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به دوجاريك الاربعاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي ردا على سؤال حول اعلان اميركا ان "اسرائيل" اطلعتها بانها هي التي شنت الهجوم على السفينة الايرانية "سافيز"، ألا يعد هذا الاجراء مناقضا للالتزامات الدولية؟ .  

واضاف: لم نطلع بعد على تقرير الهجوم على السفينة الايرانية "ساويز". لقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة هجمات على سفن باعلام ومالكين مختلفين.

وقال: ان حرية الملاحة البحرية امر حيوي في جميع انحاء العالم خاصة في منطقة البحر الاحمر والخليج الفارسي. اعتقد ان الجميع على اطلاع بمسؤوليتهم الدولية ونطلب منهم الاهتمام بذلك.

واكد دوجاريك: انني لم اطلع على التقرير ولا يمكنني ابداء الراي اكثر من هذا.

انتهى ** 2342

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