تعليق الامم المتحدة على الهجوم الذي تعرضت له السفينة الايرانية "سافيز"

جاء ذلك في تصريح ادلى به دوجاريك الاربعاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي ردا على سؤال حول اعلان اميركا ان "اسرائيل" اطلعتها بانها هي التي شنت الهجوم على السفينة الايرانية "سافيز"، ألا يعد هذا الاجراء مناقضا للالتزامات الدولية؟ .

واضاف: لم نطلع بعد على تقرير الهجوم على السفينة الايرانية "ساويز". لقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة هجمات على سفن باعلام ومالكين مختلفين.

وقال: ان حرية الملاحة البحرية امر حيوي في جميع انحاء العالم خاصة في منطقة البحر الاحمر والخليج الفارسي. اعتقد ان الجميع على اطلاع بمسؤوليتهم الدولية ونطلب منهم الاهتمام بذلك.

واكد دوجاريك: انني لم اطلع على التقرير ولا يمكنني ابداء الراي اكثر من هذا.

انتهى ** 2342