المستشار الثقافي الإيراني يلتقي المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الإسبانية

واقترح أحمدي الیوم الخمیس في هذا الاجتماع إقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في إسبانيا وكذلك توفير ارضية عقد الأسبوع الثقافي الإسباني في إيران على مختلف المستويات الفنية والثقافية، قائلا إن الأسبوع الثقافي يمكن أن يشمل إقامة الأوركسترا السيمفونية الإيرانية وإقامة معرض الفن التقليدي الإيراني لعرض مختلف الفنون الايرانية بما فيها المنمنمات ، والخط ، والتذهيب، والأدب والشعر الفارسي وكذلك اقامة مهرجان الأفلام.

من جانبه رحب فورتوني باقتراح المشتشار الثقافي الايراني معربا عن أمله في اتخاذ خطوات جيدة لتوقيع مذكرة تعاون ثقافي بين البلدين.

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