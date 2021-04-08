٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84288141
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المستشار الثقافي الإيراني يلتقي المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الإسبانية

المستشار الثقافي الإيراني يلتقي المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الإسبانية

مدرید/ 8 نیسان /ابریل/ارنا- التقى المستشار الثقافي الايراني في اسبانيا محمد مهدي أحمدي بالمدير العام للعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي بوزارة الثقافة والرياضة الإسبانية "فاستينو دياز فورتوني" و تباحث معه حول اقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في اسبانيا.

واقترح أحمدي الیوم الخمیس في هذا الاجتماع إقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في إسبانيا وكذلك توفير ارضية عقد الأسبوع الثقافي الإسباني في إيران على مختلف المستويات الفنية والثقافية، قائلا إن الأسبوع الثقافي يمكن أن يشمل إقامة الأوركسترا السيمفونية الإيرانية وإقامة معرض الفن التقليدي الإيراني لعرض مختلف الفنون الايرانية بما فيها المنمنمات ، والخط ، والتذهيب، والأدب والشعر الفارسي  وكذلك اقامة مهرجان الأفلام.

من جانبه رحب فورتوني باقتراح المشتشار الثقافي الايراني معربا عن أمله في اتخاذ خطوات جيدة لتوقيع مذكرة تعاون ثقافي بين البلدين.
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