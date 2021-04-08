الافراج عن 40 إيرانیا كانوا معتقلين في العراق

وفي تصريح لمراسل "ارنا" ، قال القائم باعمال السفارة الايرانية في بغداد "سيد موسى علي زادة طباطبائي " ان هؤلاء السجناء الذين حکمت عليهم المحاكم العراقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن المؤبد واجهوا الكثير من المشاكل بسبب ابتعادهم عن الوطن لذلك قررت سفارة الجمهورية الإسلامية الایرانیة في بغداد متابعة هذا الموضوع واثمرت لمتابعتها عن الافراج عن هولاء المعتقلين.

وقال انه من المقرر أن يصل هؤلاء السجناء الى البلاد اليوم الخميس عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي".

انتهی ** 3280