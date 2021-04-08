الرئيس روحاني: ترامب اشعل حربا شاملة ضد الشعب الايراني

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح خمسة مشاريع وطنية في مجال العلوم المعرفية والتي اقيمت عبر تقنية الفيديو كنفرانس، اننا كنا نتصور انهالعقوبات لا تطال قطاعي الصحة والعلاج وعادة ان الذين قاموا بفرض العقوبات القاسية في العالم كانوا يستثنون الادوية والاغذية والحاجات الضرورية إلا ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تجاوز كل الجلادين وشن حربا شاملة ضد الشعب الايراني.

وتابع بالقول ان ترامب اشعل حربا شاملة ضد الشعب الايراني ولم يستثن اي شيء كحرب يستخدم فيها الاسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية و تطال المناطق السكنية وغيرها.

و في جانب اخر من تصريحاته قال رئيس الجمهورية ان المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي العلم والتكنولوجيا يبعث على الفخر والاعتزاز.

واضاف اننا تمكنا من تدشين كثير من المشاريع في مجالي العلم والتكنولوجيا والتي جعلتنا في غنى عن استيراد كثير من السلع.

واشار الی انتاج اللقاحات فی البلاد وقال ان ايران في طليعة الدول المنتجة للقاحات في غرب اسيا بما فيه لقاح الانفلونزا

واضاف ان المضی قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات العلم والتكنولوجيا و الصحة والعلاج يبعث على الفخر والاعتزاز كون هذه المجالات تحظى ببالغ الاهمية لنا.

يتبع**1110