الفیلم الایراني القصير"فترة الاستراحة" يتاهل الى المهرجات الدولیة

وتاهلت "فترة الاستراحة "إلى القسم التنافسي لمهرجان الطلاب المستقلين «Reality Bytes» في نسختها العشرين بأمريكا ، ومهرجان النهر الكبير "Grand River" بدورتها الثالث عشر في كندا ومهرجان الفيلم السياسي الخامس «Festival Politica»في البرتغال ومهرجان كاتالونيا لحقوق الإنسان في إسبانيا.

والفيلم القصير "فترة الاستراحة" یتناول موضوع فتاة (17 عامًا) من مشجعي فريق استقلال الايراني لكرة القدم تخطط للخروج من المدرسة في فترة الاستراحة بمساعدة ثلاثة من أصدقائها،للتوجه إلى الملعب ومتابعة مباراة فريقي استقلال والعين.

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