اللواء باقري: ايران وطاجيكستان تتطلعان الى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

واشار للواء باقري اليوم الخميس الى لقائه بوزير الدفاع الطاجيكي في طهران والاتفاقيات الحاصلة خلال هذا اللقاء وقال بالتزامن مع حلول فصل الربيع استقبلنا وزير دفاع البلد الصديق والجار جمهورية طاجيكستان واثمر اللقاء عن ارساء اسس تنمية العلاقات العسكرية الثنائية.

وتابع بالقول لقد تقرر ايضا تشكيل فريق عمل مشترك بين القوات المسلحة للبلدين بهدف رسم وتخطيط مستقبل العلاقات العسكرية والدفاعية بينهما.

وشدد بالقول لا شك بان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية سیترک تاثیرا ايجابيا على تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة وتطوير القوات المسلحة الطاجيكية وتبادل الخبرات بين البلدين و ان هذه الزيارة ستكون مبدأ لتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

واشار الى الاواصر الثقافية بين البلدين وقال: ان طاجيكستان ناطقة بالفارسية ولها ثقافة وتاريخ ودين مشترك مع ايران وسيترافق ربيع الطبيعة مع ربيع تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.

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