عراقجي يلتقي مدير عام الوكالة الذرية في فيينا

وحضر الاجتماع ايضا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي ومدير عام الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية بهزاد صابري.

ويزور عراقجي فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا).

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت الجمعة الماضية اجتماعا افتراضيا ومن ثم عقدت اجتماعا حضوريا في فيينا يوم الثلاثاء حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريقي عمل في مجالي الحظر والنووي يضمان خبراء من جميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة اي خبراء ايران اضافة الى خبراء دول 4+1 .

وقال مساعد الخارجية الايرانية في تصريح له الثلاثاء في هذا الصدد: من المقرر ان تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا صباح الجمعة لدراسة تقارير فريقي العمل، وسنرى مدى تقدم العمل وان كانت هنالك مشاكل سنقوم بتقييمها.

واضاف: سنقوم خلال الايام القادمة بتقييم تقارير زملائنا فان كان العمل يتقدم الى الامام فان نشاط فريقي العمل سيستمر وان لم يحصل تقدم ما ولم تكن لدى الاطراف الاخرى الجدية اللازمة فمن الطبيعي ان هذا المسار لن يستمر.

واوضح قائلا: انه في جميع المراحل ستكون هنالك مفاوضات بيننا وبين جموعة 4+1. ليست لنا اي مفاوضات مع اميركا او اي دولة اخرى. مفاوضاتنا هي مع 4+1 في اطار اللجنة المشتركة.

انتهى ** 2342