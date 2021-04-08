٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84289033
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بسبب ازدياد الاصابات بفيروس كورونا

الرئيس روحاني يعلن عن وضع قيود في المدن الحمراء بدءا من السبت

الرئيس روحاني يعلن عن وضع قيود في المدن الحمراء بدءا من السبت

طهران / 9 نيسان / ابريل /ارنا- اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني عدم التزام التوصيات الصحية من اهم عوامل ازدياد الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحدوث موجة جديدة من تفشي المرض في البلاد، معلنا عن وضع قيود في جميع المدن الحمراء بدءا من يوم السبت لفترة 10 ايام.

وقال الرئيس روحاني في كلمته الخميس خلال اجتماع اللجان التخصصية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: لاشك ان الطريق الرئيس للخروج من هذا الوضع هو التزام جميع التوصيات وان التجارب السابقة مؤشر لهذا الامر.

واضاف: ان عدم التزام التوصيات الصحية والقرارات المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يعد اهم سبب لحدوث الوضع الوضع الراهن وفيما لو تم الالتزام بدقة بجميع الاجراءات في اطار قرارات اللجنة الوطنية من قبل المواطنين والمهن والاجهزة المختلفة فمن المؤكد اننا لم نكن لنشهد مثل هذا الوضع.  

انتهى ** 2342

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