الرئيس روحاني يعلن عن وضع قيود في المدن الحمراء بدءا من السبت

وقال الرئيس روحاني في كلمته الخميس خلال اجتماع اللجان التخصصية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: لاشك ان الطريق الرئيس للخروج من هذا الوضع هو التزام جميع التوصيات وان التجارب السابقة مؤشر لهذا الامر.

واضاف: ان عدم التزام التوصيات الصحية والقرارات المتخذة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يعد اهم سبب لحدوث الوضع الوضع الراهن وفيما لو تم الالتزام بدقة بجميع الاجراءات في اطار قرارات اللجنة الوطنية من قبل المواطنين والمهن والاجهزة المختلفة فمن المؤكد اننا لم نكن لنشهد مثل هذا الوضع.

انتهى ** 2342