عراقجي: خطوات ايران النووية لن تتوقف قبل الالغاء الكامل للحظر

وقال عراقجي في تصريح له مساء الخميس: ما لم تلغ اميركا كل اجراءات حظرها ولم تعد للاتفاق النووي فان ايا من انشطة ايران النووية خاصة في مجال التخصيب لن يتوقف ولا حتى ينخفض.

واضاف: ان التخصيب بنسبة 20 بالمائة يمضي الى الامام الان بسرعة حتى اعلى من السرعة التي توقعها مجلس الشورى الاسلامي في قانونه وان المواد المخصبة بنسبة 20 بالمائة يتم انتاجها في الوقت الحاضر.

وتابع عراقجي: ان هذا المسار سيستمر على هذا المنوال حتى يتم التوصل الى اتفاق وعلى اساسه يجب على اميركا ان تلغي جميع اجراءات حظرها ومثلما قيل مرارا يجب رفعها كلها في مرحلة واحدة.

واشار الى ان مفاوضاتنا مع الاوروبيين وروسيا والصين مستمرة وقال: ان القول احيانا بان المفاوضات تجري مع الاوروبيين وان الاوروبيين يتحدثون مع الاميركيين من جانب اخر ليس صحيحا. نحن هنا نتفاوض مع مجموعة الدول الاعضاء الراهنة في الاتفاق النووي اي الدول الاوروبية الثلاث وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي بصفته منسق الاتفاق النووي وهم من جانب اخر يتحدثون مع الاميركيين بالاسلوب يرتأونه وينقلون لهم النتائج.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني: إن هناك مؤشرات تدل على أن الأمريكيين يدرسون مواقفهم ويتجهون نحو رفع الحظر بشكل كامل عن إيران، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالحكم ، ولم تنته المفاوضات بعد.

وتابع: أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لنقطعه، رغم إن حركتنا تمضي قدما وأجواء المفاوضات بناءة.

انتهى ** 2342