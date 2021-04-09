برسبوليس يتصدر الدوري الايراني موقتا بالفوز على نساجي

وفي هذه المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس في استاد "آزادي" بطهران في اطار الجولة العشرين من الدوري، تقدم برسبوليس مبكرا بهدف سجله المدافع محمد حسين كنعاني زادكان في الدقيقة 8 من اللقاء.

وسنحت العديد من الفرص المؤكدة لبرسبوليس على مدار الشوطين الا انها لم تسغل جيدا كما كانت هنالك بعض الفرص لنساجي مازندران.

وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة سجل عيسى آل كثير الهدف الثاني لبرسبوليس من كرة تلقاها من اميد عاليشاه المنفرد بحارس نساجي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 41 نقطة في الصدارة فيما يحتل سباهان اصفهان الوصافة برصيد 40 نقطة (مباراة اقل) واستقلال طهران المركز الثالث برصيد 34 نقطة (مباراة اقل).

وستجري بقية مباريات المرحلة خلال الاسبوع القادم.

انتهى ** 2342