یونهاب: ایران تفرج عن السفينة الکوریة الجنوبية المحتجزة

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنه تم الإفراج عن السفينة "هانكوك كيمي" التي كانت توجد في ميناء بندر عباس بجنوب إيران، وطاقمها اليوم الجمعة.

وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة، وغادرت السفينة إيران في غضون الساعة 10:20 بتوقيت كوريا من صباح اليوم (السادسة بالتوقيت المحلي )، والسفينة على متنها قبطان و12 آخرون من أفراد الطاقم.

واضافت يونهاب : ان الافراج عن السفينة ياتي في توقيت احرزت سيئول وطهران تقدما في الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال الايرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب الحظر الأمريكي.

وكانت إيران احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه منذ يوم 4 يناير/كانون الثاني 2021.

انتهى 1049