صحفي باكستاني يشيد بمقاومة الشعب الإيراني امام البلطجة الامریکیة

وجاءت هذه التصريحات في لقاء الملحق الثقافي الایراني بمدینة لاهور مرکز محافظة بنجاب الباكستانية "جعفر روناس" بمدير قناة "باغي تي في" الفضائية والمقدم الرئيسي لشبكة"BOL" الأخبارية الباكستانية مبشر لقمان.

وباحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الثقافية والاعلامية.

واعتبر لقمان ان إيران الى جانب يونان القديمة تشكلان مهد الحضارة العالمية، قائلا: ان سر مقاومة الشعب الایراني ضد البلطجة الغربية والأمريكية یعود إلى تاريخ يمتدّ إلى آلاف السنين، فهم يدافعون عن استقلالهم وكرامتهم الوطنية بقوة.

واضاف: إن تعزیز العلاقات الاستراتيجية في جميع المجالات بين ایران وباكستان و الدول الرئیسیة في المنطقة، بما في ذلك روسيا والصين وماليزيا وتركيا، هو السبيل الوحيد لمواجهة السياسات الجائرة للغرب بقیادة الولايات المتحدة الامریکية.

وأشار لقمان إلى وجود القواسم المشتركة والتشابهات الثقافية بین الدول الآسيوية، وخاصة باكستان وإيران، داعيا دول المنطقة بأن تستخدم كل طاقاتها لتنمیة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية.

وأشاد لقمان بشخصية الشهيد الحاج قاسم سليماني قائلاً: ان الشهيد سلیماني أصبح بطلاً وشخصية أسطورية بفعالياته المناهضة للغطرسة في المنطقة والشجاعة التي أظهرها في هذا المسار.

واكد ان الشهيد ليس بيننا اليوم لكن طريقه مستمر.

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