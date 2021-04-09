ضبط 200 كلغ من المخدرات في بوكان

وصرح العقيد سلمان حيدري في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) اليوم الجمعة: انه خلال عملية مشتركة لقوى الامن الداخلي وشرطة مدينة بوكان وبدعم استخباراتي من قائد شرطة المدينة تم ضبط 200 كيلوغرام من المخدرات خلال تفتيش شاحنة كان المهربون يعتزمون نقلها من المحافظات الجنوبية إلى أورمية.

وأضاف العقيد حيدري انه تم توقيف شاحنة بنز وسيارة من طراز بيجو 405 واعتقال ثلاثة من مهربي المخدرات وتم تسليمهم للسلطات القضائية.

وتقع بوكان على بعد 196 كيلومترا من مركز أذربايجان الغربية شمال غرب ايران وتعد إحدى نقاط عبور المخدرات من الشمال الى غرب البلاد.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها وتكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروئين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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