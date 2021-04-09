٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٥٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84289239
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وحدة الشعبين إلايراني والعراقي ضرورة لمواجهة التحديات

وحدة الشعبين إلايراني والعراقي ضرورة لمواجهة التحديات

طهران /9 نيسان/ ابريل/ارنا- قال الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام "حميد شهرياري" إن الجهود المقدسة التي يبذلها شعبي ايران والعراق لتعزيز وحدة المسلمين وإنقاذ البلدين من فتن الأعداء هي جهود قيمة ومهمة وجديرة بالثناء.

واضاف الامين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام شهرياري خلال اللقاء مع ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة آية الله الشيخ مهدي الكربلائي ان الحوار والتواصل عامل مهم في تعزيز الوحدة بين المسلمين.

وأكد انه في ظل الأوضاع الراهنة للعالم الإسلامي وتزايد الفتن لخلق العقبات أمام الصحوة الإسلامية فإن اللقاء بين الشخصيات الشيعية والسنية المؤثرة يعتبر من أفضل العبادات.

وقال شهرياري: إن تعزيز الوحدة والتقارب بين الأديان الإسلامية هو الحل الوحيد للتخلص من مرض الانشقاق في صفوف الأمة الإسلامية، مشددا ان تقسيم الدول الإسلامية هو من أهداف القوى الاستعمارية الذي طالما وقف امامه شعبي البلدين الايراني والعراقي.

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