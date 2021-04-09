نواب في مجلس الشورى الاسلامي يتفقدون أربعة مواقع نووية

وقال عموئي، في تصريح صحفي ان نواب مجلس الشورى الاسلامي قاموا يومي الاربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو.

واوضح: اطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات انتاج القضبان وألواح الوقود، قائلا: تابع اعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون 5 أشهر.

واضاف: خلال زيارة مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز، لوحظ أنه تطبيقا للمادة 3 من قانون المبادرة الاستراتيجي لإلغاء الحظر، تم مؤخرا تركيب ألف جهاز طرد مركزي IR2m في هذا الموقع، كما تم تركيب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس في موقع نطنز خلال فترة قانونية مدتها 3 أشهر.

واشار المتحدث بأسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني الى ان الخبراء في منظمة الطاقة الذرية الايرانية في موقع نطنز، ومن أجل زيادة احتياطيات اليورانيوم المخصب التي تحتاجها البلاد، قاموا بتشغيل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR4 في موقع نطنز لإنتاج اليورانيوم المخصب.

واضاف عموئي: خلال تفقد لموقع فوردو، لاحظنا أن عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وفقًا للمادة 1 من القانون، يتم اتباعها بدقة في 6 سلاسل من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR1، لافتا : ان اعضاء لجنتي الأمن القومي والطاقة تفقدوا أيضا عملية تطوير مفاعل خنداب في أراك، وهذا الاجراء يأتي تنفيذا للمادة 5 من قانون المبادرة الاستراتيجية، ويسير بخطى جيدة.

انتهى