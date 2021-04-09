انطلاق الجولة الثانية من محادثات الجنة المشتركة للاتفاق النووي في فیننا

وبدأ الاجتماع بمشاركة مندوبي ايران ودول روسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا برئاسة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في العاصمة النمساوية فيينا.

ومن المرتقب أن تصدر اللجنة بيانا رسميا في ختام اجتماعها، تحدد فيه القضايا التي تم بحثها وموعد ومكان الاجتماع التالي.

واستمرت محادثات الجنة المشتركة للاتفاق النووي یوم الثلاثاء الماضي في فيينا حضوريا بقرار من الاعضاء، بعد انطلاقه بصورة افتراضية يوم 2 نيسان/ابريل الجاري.

وتولى رئاسة الوفد الايراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وكان عراقجي قال إن اللجنة المشتركة ستجتمع لتقييم مدى التقدم المحرز على أن تجري الوفود المشاركة مباحثات في عواصمها قبل أن تعود إلى العاصمة النمساوية الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات.

واكد مساعد الخارجية الايرانية امس الخميس بان ايا من انشطة ايران النووية لن يتوقف ولا حتى ينخفض قبل الالغاء الكامل للحظر من قبل اميركا وعودتها للاتفاق النووي.

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