عراقجي: الغاء الحظر بشكل كامل خطوة ضرورية لإحياء الاتفاق النووي

وبحسب ما اعلنت دائرة الاعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع الیوم الجمعة: ان لدينا الإرادة لمواصلة ما بدأناه في فيينا شرط توفر الإرادة والجدية لدى الطرف الآخر، معتبرا ان الرفع العملي لكافة العقوبات التي فرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب هو السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.

وقالت الخارجیة الايرانية في بيان ان عرض تقرير لعمل لجان الخبراء التي تم إنشاؤها بداية اجتماعات الدول الأعضاء بالاتفاق النووي كان مدرجا في جدول أعمال اجتماع اليوم وقدم ممثلو الاتحاد الأوروبي، -بصفتهم منسقين لاجتماعات الخبراء- نتائج المشاورات بين الخبراء الإيرانيين ودول 1+4 لأعضاء اللجنة المشتركة.

واكد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على ضرورة أن تلغي واشنطن الحظر بشكل كامل عن إيران في خطوة لإحياء الاتفاق النووي، وقال ان لدينا الإرادة لمواصلة ما بدأناه في فيينا شرط توفر الإرادة والجدية لدى الطرف الآخر.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع القادم للجنة على مستوى المساعدين الأربعاء المقبل في فيينا، وعلى الفور في إطار مجموعات الخبراء والمشاورات الفنية والمتخصصة لإعداد قائمة بالإجراءات اللازمة. على كافة الأطراف الاستمرار في مجال رفع العقوبات والتدابير النووية لإحياء برجام.

وتقرر ان تستمر الاستشارات الفنية والمتخصصة فورا في إطار مجموعات الخبراء بشكل مكثف لإعداد وتقديم قائمة بالإجراءات التي يتعين على جميع الأطراف اتخاذها في مجال رفع الحظر والتدابير النووية لإحياء الاتفاق النووي.

انتهى