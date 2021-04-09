عراقجي: ايران توصل المفاوضات حتى توفير وجهات نظرها

وقال عراقجي في تصريح له اليوم الجمعة بعد الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا: لكل طرف مواقفه الخاصة، إذا كانت هذه المواقف متسقة ، فلن تكون هناك حاجة إلى مفاوضات وحوار. هناك خلافات بين مواقف الطرفين وهذه هي طبيعة أي تفاوض.

واضاف: ان العمل صعب وبحاجة الى وقت وكل طرف يصر على مطالبه ومواقفه.

وقال عراقجي: ان ما يتعلق بنا هو العمل على الغاء جميع اجراءات الحظر. جميع اجراءات الحظر التي فرضت في عهد ترامب واجراءات الحظر في اطار الاتفاق النووي وحينها يكون قد تم توفير مطالبنا وينفتح الطريق امام العودة للاتفاق النووي.

وفي الرد على سؤال حول القصد من الالغاء الكامل للحظر قال: ان الالغاء الكامل للحظر يعني الغاء كل اشكال الحظر المشار اليها في الاتفاق النووي وكل اجراءات الحظر التي فرضت خلال الاعوام الاربعة الاخيرة في عهد ترامب. هذه هي مجموعة اجراءات الحظر التي يجب رفعها برأينا.

يتبع