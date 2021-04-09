عراقجي: مطلب ايران هو العودة لانموذج الاتفاق النووي

وقال عراقجي في تصريح ادلى به مساء الجمعة حول نتائج مفاوضات فيينا التي استمرت على مدى 3 ايام: ان النتيجة التي وصلنا اليها لغاية الان هي اننا نسير في الطرق الصحيح. الجهود المبذولة من قبل فريق عمل "الغاء الحظر" و"اجراءات ايران" كانت جيدة. الحاجة مازالت قائمة لمواصلة المفاوضات، خاصة حول موضوع رفع الحظر الذي هو موضوع معقد. استمعنا اليوم الى تقارير فريقي العمل. قررنا اتاحة الفرصة ليعود الاعضاء الى عواصمهم والقيام بالمشاورات اللازمة ليعودوا من ثم يوم الاربعاء القادم لاستئناف المفاوضات.

وحول الحظر الاميركي وكيفية الغائها قال: ان موقف ايران منطقي فيما يتعلق بالغاء الحظر. الاميركيون هم الذين تركوا طاولة الاتفاق النووي لذا عليهم هم العودة اولا. ينبغي عليهم الغاء الحظر وان يصبحوا عضوا في الاتفاق النووي مرة اخرى ومن ثم تعود ايران للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي. الجميع تقريبا متفق على هذا الموضوع. ينبغي علينا ان نرى كيف سيحدث هذا الامر. قبل ذلك يقوم الطرفان ببحث هذا الموضوع وهو اي اجراء يجب ان يقوم كل منهما. بعد تحديد ما ينبغي ان تقوم به ايران واميركا بالضبط ، سنعمل حينها على موضوع ترتيب الاجراءات وعملية التحقق.

وفي الرد على سؤال حول كيفية رفع الحظر وهل سيتم الغاء الحظر بصورة لا يمكن العودة اليها او انها سترفع وتكون هنالك امكانية عودتها قال عراقجي: ينبغي علينا العودة لانمذج الاتفاق النووي بالضبط. هنالك اجراءات حظر يجب ان تنتهي ولرئيس الجمهورية الاميركي اهلية وقدرة الغائها بقرار. هنالك اجراءات حظر اخرى ناجمة عن قانون الكونغرس. وهذه بامكان الرئيس الاميركي تعليقها فقط. ان موقفنا هو ان جميع اجراءات الحظر سواء التي فرضت في عهد ترامب او التي فرضت في عهده بعناوين اخرى او تلك المذكورة في الاتفاق النووي يجب ان ترفع كلها وان الاميركيين يعلمون جيدا افضل من غيرهم ماذا ينبغي عليهم ان يفعلوه.

يتبع