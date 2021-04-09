الصين تطلب من اميركا تحقيق وعدها برفع الحظر عن ايران سريعا

وقال تشون في تصريح للصحفيين الجمعة في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ان الصين وجميع اطراف الاتفاق النووي اعربت عن قلقها ازاء اجراءات الحظر الاميركية الاحادية ضد ايران وتطلب الغاءها هذه سريعا.

واشار الى ان المشاكل الناجمة عن اجراءات الحظر تعود جميعها للادارة الاميركية السابقة التي فرضت مثل هذا الحظر غير القانوني ضد افراد ومؤسسات منفذة للاتفاق النووي.

واعتبر الدبلوماسي الصيني البارز الغاء الحظر ضد ايران بانه ليس موضوعا ثنائيا فقط بل يمثل جانبا مهما من الحفاظ على الاتفاق النووي وبالتالي هو موضوع يحظى بالتعددية وقال: تلقينا اخيرا رسائل ايجابية من جانب اميركا حول الغاء الحظر. نحن نطلب من واشنطن اتخاذ اجراء علمي على وجه السرعة وتحقيق التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي.

يذكر ان الجلسة الحضورية الثانية للاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت الجمعة في فيينا وكانت الاولى قد عقدت الثلاثاء سبقها اجتماع افتراضي يوم الجمعة الماضية.

وكان من اهم فقرات جدول اعمال الجلسة تقديم تقرير حول المشاورات الفنية المنجزة في اطار فريقي عمل الخبراء "الغاء الحظر" و"النووي".

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على عقد الجلسة القادمة للجنة على مستوى مساعدي الخارجية يوم الاربعاء القادم في فيينا وان تستمر على الفور المشاورات الفنية والتخصصية بصورة مكثفة في إطار فريقي الخبراء لإعداد قائمة بالإجراءات اللازمة تنفيذها من قبل كافة الأطراف في مجال رفع الحظر والتدابير النووية لإحياء الاتفاق النووي.

يذكر ان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي عقد الجمعة الماضية عبر الاجواء الافتراضية وبناء على طلب الاطراف المشاركة فقد استمرت اعمال الاجتماع يوم الثلاثاء حضوريا في فيينا.

وتراس الوفد الايراني المفاوض مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ورافقه مندوبون من سائر الاجهزة مثل البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.

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