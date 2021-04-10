بعد تجربة السعودية؛ التدخل العسکری فی الیمن من الغباء والحمق

وأضاف عبد الوهاب المحبشي في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) ان مصير الجنود الأتراك إن تدخلوا في اليمن، سيكون بعون الله أسوأ من كل من سبقوهم .

وقال بان التدخل التركي في اليمن إن حصل فهو يعني أنه لا يوجد في تركيا عقل يدير دولتها أو أن جميع صناع القرار فيها يعانون من قصر النظر أو أنهم لا يقرؤون التاريخ و لا يتابعون مستجدات الأحداث.

واضاف اننا لا نعتقد أن اردوغان سيرسل الأتراك إلى ميدان الحرب على اليمن و لكنه إن خالف كل مقتضيات القرار الحكيم في هذه المرحلة قد يرسل مرتزقة كالذين أرسلهم إلى ليبيا ليقاتلوا نيابة عن جيشه.

و تابع تلقى أردوغان في سوريا صفعة و هي دولة جوار بالنسبة له و كانت معطياته متوافرة نسبيا للتدخل فيها أما التدخل في اليمن فهو يعني للذاكرة التركية ثقب أسود و سيجعل الأتراك يطيحون به.

وشدد بان أهداف أردوغان إذا تدخل هي مزيج من الإنسياق لرغبة حلف الأطلسي الأمريكان خصوصا وكذلك النزعة التوسعية والعصبوية الإخوانجية وأوهام إرثه للعثمانيين ولكن فشله في سوريا يقدم له المواعظ و يقول له أن اليمن مقبرة .

انتهى** 1453