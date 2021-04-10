منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتخذت خطوات أساسية لتطبيق القانون

وأشار علي زاده في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم السبت، إلى الإشراف الميداني لأعضاء لجنتي الأمن القومي والطاقة بمجلس الشورى الإسلامي، مضيفا: خلال هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، جرى مراقبة تنفيذ القانون في المواقع النووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو.

وعبر علي زادة عن ارتياحه لأداء منظمة الطاقة الذرية في تنفيذ هذا القانون، وقال: إن موظفي هذه المنظمة وعلماء بلادنا الشباب يعربون عن ارتياحهم لاهتمام البرلمان في تطوير الأنشطة النووية للأغراض السلمية، وقال ان المراقبة الميدانية ستتواصل.

وقال علي زاده بخصوص إنتاج قضبان وألواح الوقود لمفاعلات بوشهر وطهران وأراك في موقع أصفهان، تم اتخاذ خطوات مهمة وقيمة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مجلس الشورى الاسلامي اقر المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني باتخاذ إجراءات لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ للأغراض السلمية وما لا يقل عن 120 كغم في السنة بهدف تلبية حاجة البلاد للاغراض السلمية .

كما ينص القانون على أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بزيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب إلى بمستوى يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للبلاد ، بما لا يقل عن 500 كغم شهريا. وخزن هذه المواد المخصبة في البلاد.

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