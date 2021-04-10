١٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84289952
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العميد جلالي: لا خيار أمام العدو سوى قبول إيران النووية

العميد جلالي: لا خيار أمام العدو سوى قبول إيران النووية

طهران/ 10 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران أنه لا خيار امام العدو سوى القبول ببرنامج إيران النووي السلمي والقوي مشيرا بذلك الى فشل امريكا في ممارسة سياسة الضغط الأقصى على ايران.

واكد العميد غلام رضا جلالي اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية إن موضوع النشاطات النووية السلمية في إيران بعد الثورة الإسلامية كان من أهم القضايا في مجال السياسة الخارجية للبلاد.
وأشار جلالي إلى أن الملف النووي يمثل اليوم رمزا للثقة بالنفس والاستقلال وقدرة الشعب الإيراني على المضي قدمًا  نحو التقدم  وقال: "إن الغرب يحاول منذ عقود إيقاف النشاط النووي السلمي في إيران لكن فشل في ذلك والفضل يعود الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وصمود الشعب الايراني.
وفيما اشار الى مساعي الكيان الصهيوني الرامية الى تقويض برنامج ايران النووي من خلال اغتيال عدد من العلماء النوويين الايرانيين قال ان هزيمة حملة الضغط الأقصى التي شنتها الادارة الأمريكية كانت آخر طلقة لإيقاف التكنولوجيا النووية في إيران، والحمد لله ، سينهار حاجز العقوبات قريباً بفعل الإرادة القوية للشعب الإيراني".

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