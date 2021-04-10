خطيب زاده: لا حاجة لمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة

وأكد سعيد خطيب زاده، ان إيران، لن تتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة في فيينا أو في أي مكان آخر قبل عودتها إلى الاتفاق النووي.

كما أكد على أن موقف إيران واضح، وقال إنه يجب رفع جميع العقوبات عن إيران، مضيفا أن إدارة بايدن يجب أن تظهر عمليا، وليس على الورق، أنها تحاول تصحيح أخطاء إدارة ترامب.

وأضاف خطيب زاده: أن البعض في إدارة بايدن، وبدلا من الالتزام بالاتفاق، يصر ويلتزم بالحظر ضد إيران أكثر من إدارة ترامب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ليس هناك دولة في العالم تتخلى عن أمنها القومي، والصواريخ تستخدم للدفاع عن البلاد، مؤكدا على رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران ، ويجب أن يعود كل شيء إلى ما قبل يناير 2017.

وشدد خطيب زاده على أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل بجميع التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأن ترفع جميع العقوبات المفروضة على إيران بأي تسمية.

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