صالحي : حافظنا على البنى التحتية للصناعات النووية باهتمام شديد

وفي كلمة له بمراسم الاحتفال باليوم الوطني للتقنية النووية اليوم السبت، قال صالحي انه وبرغم القيود والضغوط الناتجة من الحظر الظالم وغير القانوني الذي فرضه اعداء ايران فقد انجزنا بقوة واصرار، مشاريع متنوعة في مجال العلوم النووية وفي اطار السياسة الحكيمة للحكومة في التعامل البناء مع العالم.

ومن بين المشاريع التي تطرق لها صالحي 133 مشروعا جديدا في مجالات الصحة والصناعة والزراعة ، وتأمين الطاقة على المستوى الوطني ، مضيفا ان التقنية النووية السلمية يمكن ان تكون اساسا لتغذية الصناعات الاستراتيجية والعلوم الاساسية في البلاد.

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية على أن ايران ملتزمة بالقوانين والمعاهدات الدولية ، وانها تتعاطى مع العالم على اساس ثلاثة مبادئ هي العزة والحكمة والمصالحة.

يتبع..