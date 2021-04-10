جبال جابهار المنمنمة .. كوكب المريخ المتاخم لمياه البحر الزرقاء

وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية في ايران، بان السنوات ماقبل جائحة كورونا العالمية، شهدت توافد العديد من السياح المحليين والاجانب الى محافظة جابهار للانتجاع بمرتفعاتها الخلابة والفريدة من نوعها.

وفي سياق متصل، كتب وزير التراث الايراني "علي اصغر مونسان"، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : عندما يجري الحديث عن جمال الطبيعة في ايران، فقد لا يقتصر هذا الجمال على المعالم الاثرية والثقافية فحسب، وانما الى جانب هذه الصورة التاريخية والحضارية الجميلة، هناك الطبيعة الخلابة التي تمتد على صعيد البلاد.

واضاف : ان جزءا كبيرا من المعالم الطبيعية الجميلة في ايران، يمكن العثور عليه بمنطقة جابهار وفي جوار مياه بحر الجنوب الزرقاء.

وتابع مونسان : ان جبال جابهار المنمنمة التي تبلغ ما يتراوح بين 20 و100 متر طولا، لطالما شكلت وجهة جذابة للسياح وهواة الطبيعة؛ مبينا ان الترسبات الاحفورية لاجساد الاحياء البحرية والرمال، تشكل العناصر الرئيسية المكونة لتلك المرتفعات والتي تزداد جمالا خلال موسم الربيع.

علما ان جبال جابهار الجميلة تقع على بعد 85 كم من ميدنة جابهار وباتجاه ميناء غواتر.

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