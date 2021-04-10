١٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٢١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84290490
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رئيس منظمة الغذاء والدواء:

8% زيادة في صادرات إيران من المنتجات الصحية

8% زيادة في صادرات إيران من المنتجات الصحية

طهران/10 نيسان/أبريل/إرنا- أكد رئيس منظمة الغذاء والدواء، محمد رضا شانه ساز على الخطوات القيمة المتخذة في مجال الإنتاج والصادرات في قطاع المنتجات ذات الصلة بالصحة، مشيرا الى النمو الذي حققته إيران في صادرات المستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية بنسبة 8 و 23 في المائة على التوالي في العام الهجري-الشمسي الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس).

وفي تصريح له اليوم (السبت)، أضاف شانه ساز:  على الرغم من أن حجم الصادرات الإيرانية في قطاع المنتجات ذات الصلة بالصحة كان قليلا مقارنة بقبل عامين، الا انه يشير إلى الطاقات الكامنة الموجودة في هذا القطاع ويبشر بزيادة أكبر في السنوات القادمة.

كما أشار رئيس منظمة الغذاء والدواء الى زيادة صادرات إيران من مستحضرات التجميل والمنظفات بنسبة 15 و13 في المائة على التوالي خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وتعد إيران واحدة من المصدرين الرئيسيين للمنظفات والأدوية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية إلى دول الجوار.

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