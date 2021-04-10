مصادر رسمية باكستانية : قريشي يزور طهران قريبا

ونقل مراسل "ارنا" في اسلام اباد، عن مصادر رسمية باكستانية قولها، ان "قريشي" اعلن خلال تصريحاته الصحفية بمدينة "مولتان" التابعة لولاية بنجاب اليوم : ان باكستان تدعم المواقف الهادفة الى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وتشدّ على جهود كافة اللاعبين الاقليميين في هذا السياق.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني، الى "دور اسلام اباد في الدفع بعملية السلام الافغانية نحو الامام، ومشاركة بلاده في مؤتمر قلب اسيا الاخير بمدينة دوشنبة، واستضافتها لوزير الخارجية الروسي ومفاوضات الجانبين المسهبة لحل الازمة في افغانستان".

واكد، بان هناك تقارب وتنسيق بين الدول الجارة لافغانستان، بما فيها ايران والصين وباكستان وطاجيكستان، لاتخاذ خطوات مشتركة وهادفة الى حل القضية الافغانية.

ياتي ذلك في ضوء مباحثات قريشي، على هامش مؤتمر قلب اسيا بجمهورية طاجيكستان في 30 مارس الماضي، مع وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"؛ حيث استعرض الجانبان القضايا الثنائية وتطورات المختلفة في المنطقة.

انتهى ** ح ع