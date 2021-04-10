١٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٥٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84290527
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علماء أهل السنة في باكستان يجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني الراحل (رض)

علماء أهل السنة في باكستان يجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني الراحل (رض)

اسلام آباد/10 نيسان/أبريل/إرنا- أشاد قادة وكبار أعضاء الفئات السياسية والدينية لأهل السنة في باكستان بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة للوحدة بين المسلمين، خاصة فيما يتعلق بقضية تحرير القدس، وجددوا التأكيد على الالتزام بمبادئ الإمام الخميني (رض)في الدفاع عن فلسطين والاحتفاء بيوم القدس العالمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين مجموعة من شخصيات وعلماء اهل السنة المنتمين إلى أحزاب سياسية ودينية مختلفة في باكستان مع الملحق الثقافي الإيراني، جعفر روناس، بمقر دار الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ولاية لاهور الباكستانية.

وأعلنت هذه الشخصيات الباكستانية استعدادها لإقامة مراسم يوم القدس العالمي بصورة مهيبة، محيين ذكرى شهيد طريق الحرية، الحاج قاسم سليماني.

وفي هذا اللقاء الودي، أكد رئيس دار ثقافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لاهور، على مكانة علماء الدين في توجيه المجتمع على طريق الوحدة والفلاح والسعادة، مشيرا الى البرامج والمحافل الدينية والمسابقات القرآنية التي تعقدها هذه الدار الإيرانية في شهر رمضان الكريم، داعيا العلماء الباكستانيين للمساهمة في إقامة هذه الاحتفالات بشكل أفضل.

انتهى**أ م د

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