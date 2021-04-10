الايرانيون الى نهائيات بطولة العالم للمصارعة في بلغاريا

يذكر، ان منافسات بطولة "دانكوف ونيكولاي بتروف" العالمية للمصارعة، بدات منذ يوم الخميس الماضي في مدينة بلوديف البلغارية.

وبحسب التقارير الواردة من موقع الحدث، فقد حقّق 3 من اعضاء المنتخب الايراني المشاركون في هذه البطولة، النتائح التالية :

في فئة المصارعة الحرة، فاز الايراني للوزن 97 كغ "مجتبى كليج" على اول خصم له، الجورجي "خوتجويا" بنتيجة 10 مقابل لاشئ، ومن ثم واجه غريمه السويدي "انغستروم" ليتغلب عليه هوا الاخر بفارق 11 نقطة نظيفة.

وخلال منافسات النصف نهائية ايضا، استطاع كليج ان يهزم خصمه البلغاري "زوتان اوتيموف" ليتاهل الى المرحلة النهائية لهذه البطولة ومواجهة غريمه من كازاخستان "مامد ابراغيموف".

وفي وزن الـ 125 كغ واجه المصارع الايراني "امين طاهري"، البلغاري "اسلام اديزوف" ليفوز عليه بعشرة نقاط مقابل لاشئ، وخلال منافسته الثانية تصدر طاهري قائمة الوزن 125كغ بعد فوزه على المصارع الجورجي "الكسي جورجولياني" بنتيجة 15-4.

وخلال مرحلة النصف نهائية، واجه المصارع الايراني للوزن الثقيل امين طاهري غريمه التركي "آنیل کلیجسالیان" ليتغلب عليه بنتيجة 11 نقاط مقابل لاشئ، ومن ثم التاهل الى المرحلة النهائية التي سيواجه خلالها المصارع الفنزويلي "خوزي دياز".

وفي فئة المصارعة الرومانية لبطولة بلغاريا الدولية، استطاع الايراني "بويا ناصر بور" للوزن 60 كغ، ان يهزم خصمه البلغاري "سيراشكي" بنتيجة 9 نقاط نظيفة، والانتقال الى منافسات النصف نهائية التي واجه خلالها المصارع التركي "احمت افياز" بنتئجة 3-1 وتاهل الى المرحلة النهائية لهذه المنافسات حيث سينافس الكولمبي "ديجر كاستاندا".

انتهى ** ح ع