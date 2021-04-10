إيران والعراق يتبادلان الأيدي العاملة

وفي حوار مع مراسل إرنا، أضاف مسجدي، ان وزير العمل والتعاون والرخاء الإجتماعي الإيراني، يصل بغداد مساء اليوم (السبت)، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي ويجري غدا الأحد لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة العراق الجارة والصديقة.

وتابع: ان جدول أعمال زيارة شريعتمداري إلى بغداد يتضمن توقيع مذكرة تفاهم واتفاق ثنائي حول العديد من القضايا.

واضاف، ان "تبادل الوفود الخبيرة والمتخصصة في المجالات المهنية التي يحددها الجانبان الايراني والعراقي وتطوير التعاون في مجال التدريب المهني وريادة الأعمال وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية هي اهداف وآفاق أخرى لهذه الزيارة.

وحسب مسجدي، بالإضافة الى لقاء نظيره العراقي، سيلتقي وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي الإيراني مسؤولين عراقيين آخرين، بمن فيهم وزير المالية.

وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق عن أمله في توطيد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

كما من المقرر أن يجري شريعتمداري زيارات عمل إلى محافظات جنوبي العراق بما في ذلك كربلاء المقدسة.

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