١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84290956
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المرحلة الأخيرة من الاختبار البشري للقاح "كوو إيران بركت" ستبدا خلال أسبوعين

المرحلة الأخيرة من الاختبار البشري للقاح "كوو إيران بركت" ستبدا خلال أسبوعين

طهران/11 نيسان / ابريل /ارنا- قال مدير الدراسات السريرية للقاح كورونا الإيراني: إن المرحلة الثالثة و الأخيرة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني "كوو إيران بركت" ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف الدكتور محمد رضا صالحي، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الأحد ، أن المرحلة الثانية من الاختبار البشري لهذا المنتج التكنولوجي مستمر، وفي منتصف هذه المرحلة، ستبدا المرحلة الثالثة من الاختبار البشري.

وقال إنه حتى الآن تلقى 182 متطوعًا اللقاح في المرحلة الثانية من الاختبار البشري له، مشيرا الى انه على الأرجح ستنتهي هذه المرحلة في غضون الأيام القليلة المقبلة من الحقن الأول.

ووصف مدير الدراسات السريرية للقاح الكورونا الإيراني الحالة العامة للمتطوعين بالمرضية وقال: ان هؤلاء الأشخاص لم يتعرضوا لأي مضاعفات خطيرة ولم يكن هناك سوى مضاعفات طفيفة مثل الحمى الخفيفة أو الألم في موقع الحقن.

وأعلن صالحي أن عدد المتطوعين في المرحلة الثالثة من الاختبار البشري لهذا اللقاح يصل إلى 20 ألف متطوع وقال: من المرجح أن يبدأ الاختبار بالتزامن في 6 مدن اعتبارا من شهر مايو 2021.

وانطلقت المرحلتين الثانية والثالثة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني المسمى "كوو إيران بركت" في 11 نيسان 2021 بمشاركة متطوعين اثنين.

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