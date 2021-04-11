المعرض الافتراضي للقرآن الكريم سینطلق في شهر رمضان

واضاف خدمتكار ، الیوم الاحد لمراسل ارنا ان المعرض الافتراضي للقرآن الكريم سینطلق لمدة 10 أيام من 1 إلى 10 مايو ، بالتزامن مع 18 إلى 27 شهر رمضان المبارك في الفضاء الإفتراضي.

وشرح ان هذا المعرض الافتراضي يتضمن قسمين رئيسيين: المبیعات للکتب حيث يمكن عرض وبيع جميع الكتب المتعلقة بالدين والدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988)،التي تم نشرها من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في قسم المبیعات الکتب.

وعن قسم المحتوى في معرض القرآن قال : ان هدفنا هو تحدید المجموعات المتميزة التي تقدم خدمات في الفضاء الإفتراضي وتوفير الأرضية لتواجدها في معرض القرآن، موضحا ان جميع المؤسسات والمراكز القرآنية والدينية الناشطة في الفضاء الإفتراضي سيشارک في هذا المعرض.

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