وزير الطرق: حظر السفر إلى 39 دولة بما فيها بريطانيا

واضاف إسلامي، في مقابلة مع مراسل (إرنا) اليوم الاحد، أن جميع شركات السياحة والسفر ملزمة بالامتثال لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بفرض القيود والحظر على السفر وخاصة إلى تركيا، لكنه قال ان الرحلات الجوية التجارية إلى تركيا متواصلة، لأنها نقطة اتصال مع دول أخرى في العالم.

وبشأن تمديد قيود السفر إلى العراق لمدة أسبوعين، قال وزير الطرق الايراني، ان السفر إلى العراق، كان قد عُلق قبل عيد النوروز بسبب تفشي كورونا في محافظة خوزستان المتاخمة للعراق، وقد تم تمديده لأسبوعين آخرين بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، منوها الى استمرار السفر إلى الدول المجاورة الاخرى وفقا للبروتوكولات الصحية.

وأعلن تكثيف الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية وقال: يتم إجراء اختبارات PCR على الحدود لمنع المصابين بفيروس كورونا من دخول البلاد.

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