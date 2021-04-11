ميناء الشهيد رجائي وفرص تجاوز الحظر الجائر

وخلال السنوات الثماني الاخيرة تم توسيع الميناء وانشاء ارصفة جديدة فيه ليفسح المجال امام جذب استثمارات القطاع الخاص مما يعتبر هذا الميناء اليوم ميناء استراتيجي هام له دور كبير في دعم تصدير السلع الايرانية في العام الذي اطلق عليه قائد الثورة الاسلامية اسم عام الانتاج ودعم وازالة العقبات.

واضافة الى ذلك تشمل الخطط الإنمائية لتطوير الفعاليات النفطية في ميناء الشهيد رجائي تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية عن طريق إستقطاب المستثمرين في ميناء الخليج الفارسي الذي يعتبر القسم النفطي من ميناء الشهيد رجائي والملفت ان الارصفة النفطية والرافعات وربط الميناء بشبكة السكك الحديدية جعله يلعب دورا مهما في الاقتصاد البحري في ايران.

ومن الناحية الجغرافية يحظى ميناء الشهيد رجائي باهمية استراتيجية كونه يقع في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ویقع في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله اكثر من الفين كيلومتر في جنوب ايران ويقع في ممر الـ شمال – جنوب ويتمتع بالبني التحتية المناسبة ويتميز بقربه من شبكة السكك الحديدية وكذلك طريق الحرير ويجري فيه تبادل السلع مع اكثر من 80 ميناء في العالم و كل ذلك يتيح فرص حقيقية للتجارة عبر هذا المیناء خاصة علي مستوى الترانزيت وحوله الى احد اهم الموانئ في الشرق الاوسط.

**ميناء الشهيد رجائي مفتاح توسيع الاقتصاد البحري

وتعمل الحكومة الايرانية عل توسيع البنى التحتية في موانئ البلاد من خلال اهتمامها بشواطئ مكران و ميناء الشهيد رجائي بهدف زيادة حجم الصادرات من خلال البحر. ويستحوذ ميناء الشهيد رجائي على خمسين بالمائة من حجم التجارة الايرانية حيث هناك التبادل التجاري بينه و بين 80 ميناء دولى لذلك يعتبر البوابة الذهبية لاقتصاد ايران.

وفيما يخص بطاقات ميناء الشهيد رجائي قال المدير العام للملاحة البحرية في محافظة هرمزكان "علي رضا محمدي كرجي" ان مساحة الميناء تبلغ الفين و400 هكتارا وتبلغ سعة الشحن وتفريغ السلع فيه 100 مليون طن يشمل السلع النفطية وغير النفطية وتوجد فيه 18 رافعة تستخدم لشحن وتفريغ السلع مؤكدا ان هذه الامكانيات جعلت الميناء اكبر ميناء في ايران واكثرها تقدما من الناحية التجارية.

واضاف ان انشطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء الشهيد رجائي ساهمت خلال العام الماضي (انتهى 20 مارس 2021) في تحقيق نمو الانشطة لميناء الخليج الفارسي النفظي بنسبة 9 في المئة مما تثبت قدرات وطاقات الميناء التي ساهمت دورا بارزا في تجاوز المشاكل الناجمة عن الحظر.

من جانبه قال مساعد رئيس الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحررية في الشؤون الاقتصادية في هرمزكا "منصور خرمشكوه" ان هذه الدائرة تعمل على استيعاب خمسة الاف مليار ريال من الاستثمارات للميناء في العام الجاري الذي بدأ في 21 مارس 2021.

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