١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84291283
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إيران والكويت تؤكدان تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات

إيران والكويت تؤكدان تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات

طهران/ 11 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي العميد مجيد كريمي، على ضرورة زيادة التعاون الثنائي من أجل تسريع تبادل المعلومات بين شرطة مكافحة المخدرات في إيران والكويت.

و في لقاء ثنائي (بالفيديو) بين رئيسي شرطة مكافحة المخدرات الإيراني والكويتي، اعرب العميد مجيد كريمي، عن أمله بامكانية التعاون المتبادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة في اطار مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

وفي إشارة إلى الحجم الكبير لزراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان، وضرورة زيادة التعاون الثنائي لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات المشؤومة، أوضح العميد كريمي أن حجم تهريب المخدرات من أفغانستان وباكستان إلى أراضي الجمهورية الإسلامية، كبير جدا، بحيث ان معظم المخدرات التي تدخل إلى إيران من افغانستان، يتم تهريبها ونقلها إلى دول إقليمية وأوروبية.

يتبع..

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