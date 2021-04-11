إيران والكويت تؤكدان تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات

و في لقاء ثنائي (بالفيديو) بين رئيسي شرطة مكافحة المخدرات الإيراني والكويتي، اعرب العميد مجيد كريمي، عن أمله بامكانية التعاون المتبادل لاتخاذ الإجراءات المناسبة في اطار مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

وفي إشارة إلى الحجم الكبير لزراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان، وضرورة زيادة التعاون الثنائي لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات المشؤومة، أوضح العميد كريمي أن حجم تهريب المخدرات من أفغانستان وباكستان إلى أراضي الجمهورية الإسلامية، كبير جدا، بحيث ان معظم المخدرات التي تدخل إلى إيران من افغانستان، يتم تهريبها ونقلها إلى دول إقليمية وأوروبية.

يتبع..