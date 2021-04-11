رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة يشيد بأداء المصارعين الإيرانيين

وأشاد لالوفيتش في هذا اللقاء بأداء المصارعين الإيرانيين في مختلف المجالات، مشيراً إلى المكانة العالمیة للمصارعة الإيرانية، واصفا إيران بأنها من أكثر الدول تأثيراً في المصارعة العالمية.

کما تحدث عن الخطط والأعمال التي قام بها اتحاد المصارعة العالمي في الأشهر القليلة الماضية، مشيرا إلى خططه المستقبلية لهذا الاتحاد.

من جانبه قدم دبير تقريراً عن أدائه في اتحاد المصارعة الإيراني خلال العشرين شهرا الماضية ، داعیا ایاه الی استخدام أبطال المصارعة الإيرانية في اتحاد المصارعة العالمي، ولهذا الغرض، قدم بطل العالم "عباس جديدي" كمرشح في انتخابات مجلس المصارعة الآسيوي.

واعلن دعمه لترشيح المصارع وبطل العالم والالمبياد " حميد سوريان " ممثلا عن ايران في انتخابات هئية رئاسة الاتحاد العالمي للمصارعة.

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